الأحمد: نرى تطوراً واضحاً بروح المسؤولية لدى الجهاد الإسلامي وهناك معتقلون سياسيون لدى حماس

عزام الأحمد

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن نسبة تسجيل الناخبين تعكس الرغبة الجماهيرية بانجاح العملية الانتخابية.



في سياق منفصل، قال الأحمد في تصريحات لبرنامج "ملف اليوم" عبر (تلفزيون فلسطين): بأننا "نرى تطوراً واضحاً بروح المسؤولية لدى الأخوة بالجهاد الإسلامي من خلال موقفهم الأخير بخصوص الانتخابات بعدم وضع عقبات في طريقها".



وشدد على أن مشاركة المقدسيين في العملية الانتخابية، جزء من المقاومة الشعبية للاحتلال.



وأكد الأحمد، بأن هناك معتقلين سياسين لدى حماس، و"للأسف محكومون، مشيراً إلى أنه "للاسف لحتى اليوم يوجد استدعاءات واعتقالات سياسية بغزة"، كما قال.



ووجه عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح كلمة لـ (حماس) قائلاً: "الحقيقة أقوى من كل التصريحات"، وفق تعبيره.