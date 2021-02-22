دولي

إيران تنهي تنفيذ بروتوكول إضافي يسمح بعمليات التفتيش المفاجئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران تنهي تنفيذ بروتوكول إضافي يسمح بعمليات التفتيش المفاجئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أنهت إيران عند الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش، تنفيذ بروتوكول إضافي يسمح بعمليات التفتيش المفاجئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يتماشى مع القانون الذي أقره البرلمان العام الماضي.

وكانت وكالة (رويترز) للأنباء نقلت عن مسؤول أمريكي، قوله: إن واشنطن ترغب في تجنب التصعيد مع إيران، في ظل سعيها لالتزام الطرفين بالاتفاق النووي.

وأضاف: بأن التركيز ينبغي أن يكون على ما إذا كانت إيران ستعود لمائدة التفاوض، أم لا، مشيراً إلى أن بلاده لن تخفف العقوبات على إيران حتى نجلس على طاولة التفاوض للحوار.

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