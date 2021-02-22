الصين تعلن خلوها من جميع المناطق المعرضة لخطر وباء (كوفيد-19)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الصين أنه تم تخفيض مستوى التهديد الذي يمثله وباء (كوفيد-19) في آخر المناطق متوسطة الخطورة الحالية في البر الرئيسي الصيني إلى مستوى منخفض الخطورة اليوم الاثنين، مما يمثل خلو البر الرئيسي الصيني من جميع المناطق متوسطة وعالية الخطورة.



واتخذ المقر المحلي لمكافحة الوباء في مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين قرارا اليوم الاثنين، بخفض مستوى الخطورة في محافظة وانغكوي، حيث تم الإبلاغ عن الإصابات العنقودية بـ (كوفيد-19) في أوائل كانون الثاني/يناير الماضي، إلى منطقة منخفضة الخطورة حيث لم يتم الإبلاغ عن حالات مؤكدة جديدة أو حالات بدون أعراض خلال الأسبوعين الماضيين.



وقبل صدور قرار هيلونغجيانغ، أعلنت شيجياتشوانغ حاضرة مقاطعة خبي شمالي الصين أنه سيتم خفض مستوى حي قاوتشنغ بالمدينة إلى منطقة منخفضة الخطورة اليوم الاثنين، بعد عدم تسجيل حالات مؤكدة جديدة في المجتمعات المحلية خلال عملية الفحص في الأسبوعين الماضيين.