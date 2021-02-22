يائير لابيد: لا مانع لدي من تشكيل حكومة بدعم من (القائمة المشتركة)



وقبله، رفضت رئيس حزب (العمل)، ميراف ميخائيلي الدعوات لأن تسحب المرشحة ابتسام مراعنة ترشحها، وقالت: إن بقاء الأخيرة في القائمة لن يؤدي الى فقدان أصوات.





واستبعدت أن يتضرر الحزب في اعقاب قرار مراعنة البقاء في قائمته لـ (كنيست)، على الرغم من قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشحها.



وقد دعا الناشط في الحزب، غيل بيلين، المدرج في المكان العاشر بالقائمة، مراعنة الى سحب ترشحها للحيلولة دون المساس بفرص الحزب كسب أكبر عدد من أصوات الناخبين كما وجه العديد من منتسبي الحزب نداءً مماثلا إلى مراعنة.



ويذكر أن لجنة الانتخابات المركزية قد قررت رفض ترشح ابتسام مراعنة في اعقاب تدوينات وتصريحات مانت قد ادلت بها وعبرت فيها مواقف مناوئة لدولة اسرائيل.



وخلال مؤتمر نظمته صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أكد بأنه يمكن التعاون مع النواب العرب، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).