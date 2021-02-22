علي فيصل: بالوحدة والمقاومة ننتصر ونهزم العدوان ونسقط الأحلاف الجديدة وجميع المطبعين





وفي مقدمة هذه القوى حركة التحرر الوطني الفلسطيني التي مازالت في قلب المعركة، في ضرورة الغاء الاتفاقيات مع الاحتلال والخروج من أوسلو والتحرر من قيوده، وسحب الإعتراف بدولة الاحتلال، وفك الإرتباط الإقتصادي معها، ووقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال التي لا يمكن لا يمكن التحرر من قيودها وسطوتها إلا بالمقاومة الشعبية الشاملة بكل الأساليب المتوفرة، وفي إطار جبهة وطنية، موحدة لشعب فلسطين تنهي الانقسام، وتضع حداً للرهان على حلول فاسدة، ومواجهة سياسات الاحتلال عبر استراتيجية وطنية فلسطينية موحدة تؤسس لشراكة وطنية شاملة، بانجاح اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، والتجديد الديمقراطي لبنية المؤسسة الوطنية.



ودعا فيصل ختاماً، باسم الجبهة الديمقراطية الى دعم حركات المقاطعة لإسرائيل على كافة المستويات وتفعيل سلاح القانون الدولي لمحاكمة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها بحق شعبنا وشعوب المنطقة وأحرار العالم.





كما دعا لبناء جبهة عالمية لمواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي، الذي يعرض الامن والاستقرار في العالم للخطر. قائلا: بالوحدة والمقاومة ننتصر ونهزم العدوان.. وتسقط الاحلاف الجديدة والمطبعون بالطالع الامريكي. وعلى ايقاع متحدون ضد التطبيع .. متحدون من اجل فلسطين وحرية وسيادة شعوبنا.

وقد نقل فيصل تحيات الأمين العام للجبهة، الرفيق نايف حواتمة، وتمنياته للمؤتمر النجاح في حماية مصالح شعوبنا العربية وقضايا العادلة والمحقة، وفي مقدمتها قضية فلسطين، التي ستبقى قضية كل الأمة.وتابع فيصل قائلاً: لسنا أمام مجرد خطوات تطبيعية، بين بعض الأنظمة العربية وبين الكيان الإسرائيلي، بل نحن أمام معادلات سياسية وجيوسياسية جديدة، من شأنها أن تعيد صياغة المفاهيم والقيم، وأن تعيد صياغة النظام السياسي العربي، ليقف بمعظمه إلى جانب مشاريع التحالف مع واشنطن وتل أبيب، وفك ارتباطه بالقضية الفلسطينية، وبقضايا الشعوب، لصالح حماية أنظمة التطبيع من مخاطر المستقبل.ودعا فيصل إلى بناء جبهة مقاومة عربية وعالمية، تتحمل فيها شعوبنا العربية، بقواها الوطنية والقومية والديمقراطية واليسارية مسؤولياتها التاريخية.