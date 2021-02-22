الشرطة تقبض على شخص محكوم (10 سنوات) بتهمة تجارة المخدرات بضواحي القدس



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناءً على معلومات توافرت لشرطة مكافحة المخدرات، حول وجود شخص من ذوي السوابق بتجارة المخدرات في منزله، على الفور تم استصدار أمر تفتيش من النيابة العامة، وتحركت قوة من فرع مكافحة المخدرات، تساندها قوة من مركز شرطة جنوب شرق القدس، إلى مكان تواجده، لإلقاء القبض عليه أصولاً.





وأضافت لدى وصول الشرطة إلى المكان، سارعت بإلقاء القبض عليه، وبتفتيشه أصولاً عثر بحوزته على مواد يشتبه أنها مخدرة، علماً بأنه فار من وجه العدالة، وصادر بحقه حكم قضائي بالسجن مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني، بتهمة الاتجار بالمخدرات، خلافاً للمادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015.



وأضافت، أنه تم التحفظ على الشخص، تمهيداً لتنفيذ الحكم الصادر بحقه أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة، على شخص فار من وجه العدالة، ومحكوم عشر سنوات غيابياً من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس.