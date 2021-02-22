مسؤول أمريكي: لن نخفف العقوبات على إيران حتى نجلس على طاولة التفاوض للحوار

جو بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مسؤول أمريكي، قوله: إن واشنطن ترغب في تجنب التصعيد مع إيران، في ظل سعيها لالتزام الطرفين بالاتفاق النووي.



وأضاف: بأن التركيز ينبغي أن يكون على ما إذا كانت إيران ستعود لمائدة التفاوض، أم لا، مشيراً إلى أن بلاده لن تخفف العقوبات على إيران حتى نجلس على طاولة التفاوض للحوار.



من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: إن تهديدات المرشد الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي برفع التخصيب، "لن تغير من موقفنا تجاه إيران".



وأضافت: بأنه "لن نتخذ خطوات إضافية بشأن الاتفاق النووي وننتظر المباحثات المقررة ضمن مجموعة الدول الموقعة عليه".



وكان خامنئي قال: إنه "من الممكن أن تصل نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وذلك خاضع لاحتياجات البلاد"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



وتابع: بأن إيران، ستلتزم بالاتفاق النووي، إذا التزمت الدول الغربية، ولن نتنازل فيما يخص الموضوع النووي.