جدعون ساعر يُعلن موقفه بشأن "حل الدولتين"
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس حزب (أمل جديد)، جدعون ساعر، اليوم الاثنين، موقفه بشأن عملية السلام مع الفلسطينيين، و"حل الدولتين".
أعلن رئيس حزب (أمل جديد)، جدعون ساعر، اليوم الاثنين، موقفه بشأن عملية السلام مع الفلسطينيين، و"حل الدولتين".
ووفق ما نقلت قناة (كان) فإن ساعر المنشق من حزب (ليكود) الذي يتزعمه، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أعرب عن معارضته لحل الدولتين.
وقال: إن الفلسطينيين، كانوا قد رفضوا كل الاقتراحات من هذا النوع في الماضي، و"يعود ذلك إلى رغبتهم في إبادة إسرائيل بدلاً من إنهاء الصراع معها"، وفق تعبيره.
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