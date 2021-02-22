جدعون ساعر يُعلن موقفه بشأن "حل الدولتين"

أعلن

دعون ساعر، اليوم الاثنين، موقفه بشأن عملية السلام مع الفلسطينيين، و"حل الدولتين".





ووفق ما نقلت قناة (كان) فإن ساعر المنشق من حزب (ليكود) الذي يتزعمه، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أعرب عن معارضته لحل الدولتين.





وقال: إن الفلسطينيين، كانوا قد رفضوا كل الاقتراحات من هذا النوع في الماضي، و"يعود ذلك إلى رغبتهم في إبادة إسرائيل بدلاً من إنهاء الصراع معها"، وفق تعبيره.









رام الله - دنيا الوطنرئيس حزب (أمل جديد)، ج