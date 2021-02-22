شؤون فلسطينية

بيت لحم: إغلاق مديرية الداخلية بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا)

بيت لحم: إغلاق مديرية الداخلية بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ بيت لحم، كامل حميد، مساء اليوم الاثنين، إغلاق مديرية الداخلية، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).

وقال المحافظ في بيان صحفي: إنه تقرر إغلاق مديرية الداخلية من صباح غد الثلاثاء، وحتى مساء الخميس المقبل، نظراً لظهور إصابات بفيروس (كورونا) ومخالطين فيها، وذلك لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي، بحصر دائرة المخالطين، وأخذ العينات.

وأشار المحافظ لإمكانية العمل بنظام الطوارئ، وتسهيل احتياجات المواطنين للحالات الطارئة فقط.

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