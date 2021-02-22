السعودية: تسجيل 327 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 327 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، مع رصد خمس وفيات ناجمة عن المرض، و318 حالة شفاء منه.



وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 327 إصابة، لتصل إلى مستوى 375333 حالات، بينها 2455 نشطة و479 حرجة.



وأفادت الوزارة برصد خمس وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية، ارتفعت بذلك إلى 6466 متوفيا.