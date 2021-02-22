مخابرات الاحتلال تحتجز رئيس مؤسسة سيدة الأرض وتفرج عنه بعد أربع ساعات



واقتادت مخابرات الاحتلال الحسيني الى غرف ٤ للتحقيق وتم اطلاق سراحه بعد أربع ساعات، حيث منعته من اقامة اي فعالية وطنية في مدينة القدس ورفع العلم الفلسطيني.



من جهته قال الحسيني بعد الافراج عنه: "باننا لا نعترف الا في القدس عاصمة أبدية لفلسطين ولا يحق لأي كان يمنعنا من ممارسة حقنا الشرعي والوطني في القدس ولا شيء يغير وجه الله ولا شيء يغير وجه القدس".



كما استنكرت مؤسسة سيدة الارض احتجاز رئيسها ودعت مؤسسات حقوق الانسان والقانونية والدولية الى تحمل مسؤولياتهم تجاه القدس ومؤسساتها امام الغطرسة الاسرائيلية التي تفرض سيادتها على القدس واهلها بالقوة.



يذكر ان الدكتور كمال الحسيني الناشط في العمل الثقافي والاجتماعي يشغل حاليا منصب رئيس مؤسسة سيدة الارض الذي تعمل في الاراضي الفلسطينية منذ 14 عاماً.









يذكر ان الدكتور كمال الحسيني الناشط في العمل الثقافي والاجتماعي يشغل حاليا منصب رئيس مؤسسة سيدة الارض الذي تعمل في الاراضي الفلسطينية منذ 14 عاماً.

رام الله - دنيا الوطنقامت مخابرات وشرطة الاحتلال باحتجاز رئيس مؤسسة سيدةالأرض الدكتور كمال الحسيني خلال تواجده في منطقة جبل الزيتون المطلة على القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، بهدف التصوير امام القدس والبلدة القديمة.