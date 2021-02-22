شؤون فلسطينية

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بلدة تقوع ببيت لحم

رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مساء اليوم الاثنين، مواجهات مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي اتجاه الشبان بعد اندلاع مواجهات قرب الخربة الأثرية في بلدة تقوع جنوب المدينة.

 

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