عربي

للحد من تفشي (كورونا).. عُمان تحظر دخول القادمين إليها من عشر دول

للحد من تفشي (كورونا).. عُمان تحظر دخول القادمين إليها من عشر دول
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت سلطنة عمان، يوم الاثنين، حظر دخول القادمين إليها من عشر دول، ابتداء من صباح الخميس، ولمدة أسبوعين، للحد من تفشي فيروس (كورونا).

وأوضحت اللجنة العليا لمواجهة (كورونا) في السلطنة، أن بلادها "قررت تعليق دخول القادمين إليها من 10 دول"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية العمانية.

وأشارت إلى أن الدول وأغلبها إفريقية، هي: السودان، لبنان، جنوب إفريقيا، البرازيل، نيجيريا، تنزانيا، غانا، غينيا، سيراليون وإثيوبيا، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وأرجعت القرار إلى "مواجهة انتشار السلالات الجديدة للفيروس، والمرتبطة بالسفر وخطر انتشارها بالسلطنة".

وأشارت إلى أنه "يُستثنى من القرار العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، والذين سيخضعون للإجراءات المعتمدة (لم تحددها) عند دخولهم أراضي السلطنة".

وحثّت اللجنة "المواطنين والمقيمين على تجنّب السفر خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى".

أخبار ذات صلة

السعودية: تسجيل 327 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

السعودية: تسجيل 327 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

العراق: سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء وسط بغداد

العراق: سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء وسط بغداد

الأردن يسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

اتفاق روسي أردني على تصنيع محلي لصواريخ (كورنيت)

اتفاق روسي أردني على تصنيع محلي لصواريخ (كورنيت)

سوريا تُعلن تسجيل لقاح (سبوتنيك V) الروسي

سوريا تُعلن تسجيل لقاح (سبوتنيك V) الروسي

العراق.. مقتل سبعة عناصر من تنظيم الدولة بغارات للتحالف بوادي الشاي

العراق.. مقتل سبعة عناصر من تنظيم الدولة بغارات للتحالف بوادي الشاي

إصابة 3 وزراء مصريين بفيروس (كورونا)

إصابة 3 وزراء مصريين بفيروس (كورونا)

شاهد: فيديو يوثق &#34;الهجوم&#34; على موكب وزير الداخلية في الحكومة الليبية

شاهد: فيديو يوثق "الهجوم" على موكب وزير الداخلية في الحكومة الليبية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مخابرات الاحتلال تحتجز رئيس مؤسسة سيدة الأرض وتفرج عنه بعد أربع ساعات

مخابرات الاحتلال تحتجز رئيس مؤسسة سيدة الأرض وتفرج عنه بعد أربع ساعات

&#34;الوطني&#34;: أنيس النقاش شكّل نموذجا للمناضل العربي المؤمن بعدالة القضية الفلسطينية

"الوطني": أنيس النقاش شكّل نموذجا للمناضل العربي المؤمن بعدالة القضية الفلسطينية

المالكي أمام مجلس حقوق الإنسان: الحصانة وغياب المساءلة الدولية سبب بتمادي الاحتلال بجرائمه

المالكي أمام مجلس حقوق الإنسان: الحصانة وغياب المساءلة الدولية سبب بتمادي الاحتلال بجرائمه

المجلس الأعلى للإبداع والتميز وسلطة الطاقة يعقدان ورشة عمل متخصصة بتطوير قطاع الطاقة المتجددة

المجلس الأعلى للإبداع والتميز وسلطة الطاقة يعقدان ورشة عمل متخصصة بتطوير قطاع الطاقة المتجددة

غنيم يفتتح مشروع استكمال أعمال تمديد وتوسعة خط مياه رئيس بتلة الصمود - يطا

غنيم يفتتح مشروع استكمال أعمال تمديد وتوسعة خط مياه رئيس بتلة الصمود - يطا

منيب المصري: قرار محكمة بداية نابلس قرار تاريخي وهو بمثابة محكمة القرن

منيب المصري: قرار محكمة بداية نابلس قرار تاريخي وهو بمثابة محكمة القرن

جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية

جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً فلسطينياً بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في القدس

قوات الاحتلال تعتقل شاباً فلسطينياً بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في القدس

منوعات

بعد صلحها مع والدها.. أسما شريف منير تكشف سر غضبها منه

بعد صلحها مع والدها.. أسما شريف منير تكشف سر غضبها منه

بعد الجدل.. ما حقيقة الجزء الثاني من &#34;لؤلؤ&#34; ؟

بعد الجدل.. ما حقيقة الجزء الثاني من "لؤلؤ" ؟

ما أصعب شخصية قدمتها نبيلة عبيد للسينما ؟

ما أصعب شخصية قدمتها نبيلة عبيد للسينما ؟

شاهد: أول تعليق لرانيا يوسف بعد براءتها من تهمة ارتكاب الفعل الفاضح

شاهد: أول تعليق لرانيا يوسف بعد براءتها من تهمة ارتكاب الفعل الفاضح

شاهد: إعلامية سعودية تعلن انفصالها عن زوجها بطريقة مثيرة للدهشة

شاهد: إعلامية سعودية تعلن انفصالها عن زوجها بطريقة مثيرة للدهشة

شاهد: رامي عياش يقرر بناء مزرعة لسبب مثير للدهشة

شاهد: رامي عياش يقرر بناء مزرعة لسبب مثير للدهشة

شاهد: ياسمين صبري تستعرض مهارتها في ركوب الخيل

شاهد: ياسمين صبري تستعرض مهارتها في ركوب الخيل

ما القرار الذي أصدره القضاء المصري بشأن رانيا يوسف ؟

ما القرار الذي أصدره القضاء المصري بشأن رانيا يوسف ؟

مشهورة سعودية تنزع حجابها &#34;كان ظالمني&#34;.. فمن هي ؟

مشهورة سعودية تنزع حجابها "كان ظالمني".. فمن هي ؟

شاهد: الجمهور يشن هجوم حاد على سيف نبيل لهذا السبب

شاهد: الجمهور يشن هجوم حاد على سيف نبيل لهذا السبب

عربي

السعودية: تسجيل 327 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

السعودية: تسجيل 327 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

للحد من تفشي (كورونا).. عُمان تحظر دخول القادمين إليها من عشر دول

للحد من تفشي (كورونا).. عُمان تحظر دخول القادمين إليها من عشر دول

العراق: سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء وسط بغداد

العراق: سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء وسط بغداد

الأردن يسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)