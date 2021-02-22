للحد من تفشي (كورونا).. عُمان تحظر دخول القادمين إليها من عشر دول

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رام الله - دنيا الوطن

قررت سلطنة عمان، يوم الاثنين، حظر دخول القادمين إليها من عشر دول، ابتداء من صباح الخميس، ولمدة أسبوعين، للحد من تفشي فيروس (كورونا).



وأوضحت اللجنة العليا لمواجهة (كورونا) في السلطنة، أن بلادها "قررت تعليق دخول القادمين إليها من 10 دول"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية العمانية.



وأشارت إلى أن الدول وأغلبها إفريقية، هي: السودان، لبنان، جنوب إفريقيا، البرازيل، نيجيريا، تنزانيا، غانا، غينيا، سيراليون وإثيوبيا، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).



وأرجعت القرار إلى "مواجهة انتشار السلالات الجديدة للفيروس، والمرتبطة بالسفر وخطر انتشارها بالسلطنة".



وأشارت إلى أنه "يُستثنى من القرار العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، والذين سيخضعون للإجراءات المعتمدة (لم تحددها) عند دخولهم أراضي السلطنة".



وحثّت اللجنة "المواطنين والمقيمين على تجنّب السفر خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى".