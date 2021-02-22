جبهة النضال تهنئ "الديمقراطية" في عيد انطلاقتها

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رام الله - دنيا الوطن

بعث خالد عبد المجيد، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني برقية تهنئة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في العيد الثاني والخمسين لانطلاقتها، أعرب فيها عن تثمين الدور التقدمي الذي اضطلعت به الجبهة الديمقراطية خلال العقود السابقة، والتضحيات الجسام التي قدمتها في مسيرة النضال الطويلة من الشهداء والأسرى والجرحى في مواجهة الاحتلال الصهيوني وأعداء شعبنا وثورتنا.



وأكد تقديره أن للجبهة الديمقراطية دوراً هاماً في مسيرة النضال الفلسطيني، ونتطلع اليوم لدور أكثر فاعلية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية، حيث تتكالب المؤامرات للنيل من حقوق شعبنا.



كما ثمن الدور الأساسي والجوهري الذي تؤديه الجبهة في الحوارات الجارية لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، بعد إعادة بناء مؤسساتها وعلى أسس وطنية على قاعدة برنامج سياسي واضح يستند لنهج المقاومة، بعيداً عن اتفاقات أوسلو ونهج المفاوضات العبثية والمراهنات الخاسرة، والأوهام والسياسات التي أقدمت عليها القيادة المتنفذة في المنظمة والسلطة.



وشدد في الختام على الوقوف جنباً إلى جنب ومع كل الفصائل الوطنية الملتزمة بحقوق شعبنا وفي مقدمتها حق المقاومة من أجل التحرير والعودة وتقرير المصير.