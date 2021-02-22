العراق: سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء وسط بغداد

السفارة الأمريكية في بغداد

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رام الله - دنيا الوطن

دوت انفجارات مساء اليوم الاثنين، داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، فيما تم إطلاق صافرات الإنذار من داخل السفارة الأمريكية.



ووفق خلية الإعلام الأمني، في العراق، فإن صاروخين سقطا على المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية، دون وقوع إصابات.



يتبع..