المرشد الإيراني الأعلى يرد على نتنياهو بشأن امتلاك السلاح النووي

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

رد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله السيد علي خامنئي، على رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بشأن امتلاك السلاح النووي.



وقال في تصريحات نقلتها وكالات أنباء عربية، إنه "إذا قررت إيران امتلاك سلاح نووي فلا يمكن له ولا للذي أكبر منه أن يمنعها".



وأضاف خامنئي: إنه "من الممكن أن تصل نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% وذلك خاضع لاحتياجات البلاد"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



وتابع: بأن إيران ستلتزم بالاتفاق النووي، إذا التزمت الدول الغربية ولن نتنازل فيما يخص الموضوع النووي.