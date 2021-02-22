للمرة الأولى.. الموافقة على تصدير الفلفل الحلو والشمام من غزة لإسرائيل والضفة
رام الله - دنيا الوطن
وافقت سلطات الاحتلال على مجالات تصدير جديدة من قطاع غزة، إلى إسرائيل والضفة الغربية.
ولأول مرة، تمت الموافقة على تصدير الفلفل الحلو من قطاع غزة إلى إسرائيل، وعلى تصدير الشمام، باتجاه مناطق الضفة الغربية.
وافقت سلطات الاحتلال على مجالات تصدير جديدة من قطاع غزة، إلى إسرائيل والضفة الغربية.
ولأول مرة، تمت الموافقة على تصدير الفلفل الحلو من قطاع غزة إلى إسرائيل، وعلى تصدير الشمام، باتجاه مناطق الضفة الغربية.
وكان الاحتلال وافق خلال الأشهر الأخيرة، على تصدير الكوسا إلى إسرائيل والجزر إلى مناطق الضفة، إلى جانب الموافقة على تصدير القرع واليقطين والزيتون، وفق ما قال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية.
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