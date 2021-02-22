سلطات الاحتلال تبعد شاباً عن بلدة الطور بالقدس لمدة أسبوعين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شاباً عن بلدة الطور بالقدس، لمدة أسبوعين.



وقالت مصادر محلية، إن مخابرات الاحتلال استدعت الشاب دانيال زهير أبو نصرة (20 عاما)، للتحقيق معه في مركز المسكوبية غرب القدس، وسلمته قرارا بالأبعاد عن مكان سكنه ببلدة الطور "جبل الزيتون" لمدة 14 يوماً اضافة لحبسة منزليا لمدة يومين.