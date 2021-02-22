جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه تم القبض على 10 مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 80 مذكرة قضائية وضبطت مركبتين ودراجة غير قانونية في جنين.



وأكدت الشرطة بأنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية في جنين.