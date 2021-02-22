دولي

إيران: خامنئي يوجه دعوة للبرلمان والحكومة لحل الخلاف حول تطبيق القانون

إيران: خامنئي يوجه دعوة للبرلمان والحكومة لحل الخلاف حول تطبيق القانون
السيد علي خامنئي
رام الله - دنيا الوطن
دعا المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، البرلمان والحكومة إلى "التعاون لحل الخلاف حول تطبيق القانون".

وقال: إنه ينبغي حل الخلاف بين الطرفين "كي لا يسمع صوتان اثنان من إيران"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكان البرلمان الإيراني صوت بالإجماع اليوم الاثنين على رفض اتفاق الحكومة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما هددت لجنة الأمن في البرلمان بمحاكمة روحاني إذا لم يمزق الاتفاق مع الوكالة الدولية.

وحذر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، مجتبى ذو النور، من أنه "ينبغي تمزيق الاتفاق بين الحكومة والوكالة الدولية (للطاقة الذرية)، وإلا سنقدم روحاني للمحاكمة".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة والدول الأوروبية أرسلت خادمها، رافايل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران، ليحصل على تنازلات منا".

جدير بالذكر أن 226 نائبا في البرلمان الإيراني، كانوا قد وقعوا أمس الأحد، على بيان، أكد ضرورة وقف العمل بالبروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاق النووي في 23 فبراير الجاري، في حين أن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية يقضي باستمرار التعاون الإيراني معها، بما في ذلك بشأن عمل المفتشين الدوليين.

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