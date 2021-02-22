شؤون فلسطينية

قلقيلية: الشرطة تحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة

قلقيلية: الشرطة تحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حررت الشرطة مخالفات لسائقين ومواطنين وأصحاب محال تجارية لعدم الالتزام بقرار الإغلاق وإجراءات السلامة العامة في قلقيلية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة المحافظة قامت بتحرير 44 مخالفة بحق مواطنين وأصحاب محال تجارية وسائقي مركبات كما قامت بإغلاق 25 محلاً تجاريا.

وأضافت الشرطة بأن الالتزام  بإجراءات السلامة العامة وقرار الإغلاق في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد ضروري بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة.

أخبار ذات صلة

المجلس الأعلى للإبداع والتميز وسلطة الطاقة يعقدان ورشة عمل متخصصة بتطوير قطاع الطاقة المتجددة

المجلس الأعلى للإبداع والتميز وسلطة الطاقة يعقدان ورشة عمل متخصصة بتطوير قطاع الطاقة المتجددة

للمرة الأولى.. الموافقة على تصدير الفلفل الحلو والشمام من غزة لإسرائيل والضفة

للمرة الأولى.. الموافقة على تصدير الفلفل الحلو والشمام من غزة لإسرائيل والضفة

غنيم يفتتح مشروع استكمال أعمال تمديد وتوسعة خط مياه رئيس بتلة الصمود - يطا

غنيم يفتتح مشروع استكمال أعمال تمديد وتوسعة خط مياه رئيس بتلة الصمود - يطا

منيب المصري: قرار محكمة بداية نابلس قرار تاريخي وهو بمثابة محكمة القرن

منيب المصري: قرار محكمة بداية نابلس قرار تاريخي وهو بمثابة محكمة القرن

جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية

جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً فلسطينياً بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في القدس

قوات الاحتلال تعتقل شاباً فلسطينياً بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في القدس

&#34;التربية&#34; تعقد ورشة حول الحقيبة التشخيصية التقيميّة الأكاديمية لطلبة غرف المصادر

"التربية" تعقد ورشة حول الحقيبة التشخيصية التقيميّة الأكاديمية لطلبة غرف المصادر

صور.. &#34;الديمقراطية&#34; تحيي الذكرى 52 لانطلاقتها

صور.. "الديمقراطية" تحيي الذكرى 52 لانطلاقتها

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

المجلس الأعلى للإبداع والتميز وسلطة الطاقة يعقدان ورشة عمل متخصصة بتطوير قطاع الطاقة المتجددة

المجلس الأعلى للإبداع والتميز وسلطة الطاقة يعقدان ورشة عمل متخصصة بتطوير قطاع الطاقة المتجددة

غنيم يفتتح مشروع استكمال أعمال تمديد وتوسعة خط مياه رئيس بتلة الصمود - يطا

غنيم يفتتح مشروع استكمال أعمال تمديد وتوسعة خط مياه رئيس بتلة الصمود - يطا

منيب المصري: قرار محكمة بداية نابلس قرار تاريخي وهو بمثابة محكمة القرن

منيب المصري: قرار محكمة بداية نابلس قرار تاريخي وهو بمثابة محكمة القرن

جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية

جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً فلسطينياً بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في القدس

قوات الاحتلال تعتقل شاباً فلسطينياً بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في القدس

قلقيلية: الشرطة تحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة

قلقيلية: الشرطة تحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة

&#34;التربية&#34; تعقد ورشة حول الحقيبة التشخيصية التقيميّة الأكاديمية لطلبة غرف المصادر

"التربية" تعقد ورشة حول الحقيبة التشخيصية التقيميّة الأكاديمية لطلبة غرف المصادر

بقيمة 4 مليون يورو.. توقيع اتفاقية استكمال العمل في مشروع يطا المائي

بقيمة 4 مليون يورو.. توقيع اتفاقية استكمال العمل في مشروع يطا المائي

منوعات

بعد صلحها مع والدها.. أسما شريف منير تكشف سر غضبها منه

بعد صلحها مع والدها.. أسما شريف منير تكشف سر غضبها منه

بعد الجدل.. ما حقيقة الجزء الثاني من &#34;لؤلؤ&#34; ؟

بعد الجدل.. ما حقيقة الجزء الثاني من "لؤلؤ" ؟

ما أصعب شخصية قدمتها نبيلة عبيد للسينما ؟

ما أصعب شخصية قدمتها نبيلة عبيد للسينما ؟

شاهد: أول تعليق لرانيا يوسف بعد براءتها من تهمة ارتكاب الفعل الفاضح

شاهد: أول تعليق لرانيا يوسف بعد براءتها من تهمة ارتكاب الفعل الفاضح

شاهد: إعلامية سعودية تعلن انفصالها عن زوجها بطريقة مثيرة للدهشة

شاهد: إعلامية سعودية تعلن انفصالها عن زوجها بطريقة مثيرة للدهشة

شاهد: رامي عياش يقرر بناء مزرعة لسبب مثير للدهشة

شاهد: رامي عياش يقرر بناء مزرعة لسبب مثير للدهشة

شاهد: ياسمين صبري تستعرض مهارتها في ركوب الخيل

شاهد: ياسمين صبري تستعرض مهارتها في ركوب الخيل

ما القرار الذي أصدره القضاء المصري بشأن رانيا يوسف ؟

ما القرار الذي أصدره القضاء المصري بشأن رانيا يوسف ؟

مشهورة سعودية تنزع حجابها &#34;كان ظالمني&#34;.. فمن هي ؟

مشهورة سعودية تنزع حجابها "كان ظالمني".. فمن هي ؟

شاهد: الجمهور يشن هجوم حاد على سيف نبيل لهذا السبب

شاهد: الجمهور يشن هجوم حاد على سيف نبيل لهذا السبب

عربي

اتفاق روسي أردني على تصنيع محلي لصواريخ (كورنيت)

اتفاق روسي أردني على تصنيع محلي لصواريخ (كورنيت)

سوريا تُعلن تسجيل لقاح (سبوتنيك V) الروسي

سوريا تُعلن تسجيل لقاح (سبوتنيك V) الروسي

إصابة 3 وزراء مصريين بفيروس (كورونا)

إصابة 3 وزراء مصريين بفيروس (كورونا)

شاهد: فيديو يوثق &#34;الهجوم&#34; على موكب وزير الداخلية في الحكومة الليبية

شاهد: فيديو يوثق "الهجوم" على موكب وزير الداخلية في الحكومة الليبية