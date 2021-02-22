بعد زيارة عدة أيام.. صيدم وجبر يغادران القطاع عبر معبر بيت حانون





وكان القياديان البارزان في حركة فتح، وصلا إلى القطاع، الخميس الماضي، وذلك بعد يوم واحد من وصول عضو اللجنة المركزية، روحي فتوح.





والتقى القياديان خلال الزيارة عدداً من الأطر القيادية في الحركة، استعداداً للانتخابات العامة التي ستبدأ من الانتخابات التشريعية في 22 آيار/مايو المقبل.

رام الله - دنيا الوطنغادر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صبري صيدم، وإسماعيل جبر، قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.