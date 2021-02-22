طالع: الحكومة الفلسطينية تُقر رزمة من المشاريع في محافظة الخليل













رام الله - دنيا الوطنأقرت الحكومة الفلسطينية المجموعة الأولى من المشاريع التطويرية التي تقدمت بها الهيئات المحلية في اطار جهودها لتطوير البنية التحتية في المحافظة، والتي تنوي البدء بتنفيذها في العام 2021م، بقيمة 5 مليون 600 الف دولار.حيث أقرت الحكومة 21 مشروعاً في المحافظة، تنوعت ما بين مشاريع تعبيد وتأهيل طرق داخلية، تأهيل وتوسعة وانشاء شبكات مياه، بناء قصر للمؤتمرات، انشاء منتزه وطني، وتأهيل وترميم منازل ومحلات تجارية في البلدة القديمة من الخليل، وفقوسيتبع هذه المشاريع رزمة أخرى سنعلن عنها لاحقاً، فيما يلي المشاريع التي أقرتها الحكومة: