وزير الخارجية الأمريكي: نسعى "لإطالة وتعزيز" الاتفاق مع إيران بشأن البرنامج النووي

انطوني بلينكن

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين: إن واشنطن تسعى "لإطالة وتعزيز" الاتفاق مع إيران، بشأن البرنامج النووي.



وأضاف في تصريحات نقلتها وكالات أنباء عربية، بأن "على إيران أن تفي باتفاقات ضمانات السلامة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتزاماتها الدولية".



وتابع بلينكن: بأن واشنطن تسعى للتعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتطويرها للصواريخ الباليستية، مشدداً على أن "على إيران الوفاء بالتزاماتها الدولية وخصوصا لوكالة الطاقة الدولية".



وشدد وزير الخارجية الأمريكي، على بلاده ستعمل مع الحلفاء والشركاء لتقوية وتوسيع الاتفاق مع إيران ليشمل مجالات أخرى.