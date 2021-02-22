شؤون فلسطينية

بقيمة 4 مليون يورو.. توقيع اتفاقية استكمال العمل في مشروع يطا المائي

بقيمة 4 مليون يورو.. توقيع اتفاقية استكمال العمل في مشروع يطا المائي
رام الله - دنيا الوطن
وقع رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم، اليوم الاثنين، اتفاقية استكمال العمل في مشروع يطا المائي، بقيمة 4 مليون يورو، مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وبتمويل من الحكومة الهولندية.

جاء ذلك خلال احتفال نظم بمشاركة محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، ورئيس بلدية يطا، عيسى سميرات، وممثل الحكومة الهولندية، كييس فان بار، ونائبة ممثل منظمة (يونيسيف) ايتونا ايكول.

واعتبر محافظ الخليل، توقيع الاتفاقية انجازا للجهود الكبيرة التي بذلت لاستكمال المشروع الذي يعتبر عصب الحياة لأهالي يطا والمنقذ لهم من خلال توفير مياه طال انتظارها، وخطوة جديدة تساهم في مساعدة المواطنين على الصمود في هذه المنطقة التي تتعرض لتطهير عرقي من قبل المستوطنين والاحتلال الاسرائيلي.

من جانبه، أكد غنيم، أن توقيع اتفاقية استكمال مشروع يطا المائي، له أبعاد كبيرة، ليس فقط تحسين خدمات المياه في المدينة، ولكن ايضا له أبعاد إنسانية مثلت نموذجا حيا على إرادة الشعب الفلسطيني في مقاومة سياسة الإملاءات والابتزاز السياسي، ومواجهة الضغوطات والتحديات عندما يتعلق الموضوع بالحقوق، حيث أن هذا المشروع كان بمثابة الحل لأزمة المياه القائمة والتي أثرت على حياة أهالي يطا، وعلى اقتصادهم، لتأتي السياسة العقابية التي اتبعتها الحكومة الأمريكية السابقة، بتنفيذ قرار وقف الدعم المالي المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية، وأسفر عنه توقف جميع المشاريع القائمة والمستقبلية الممولة من الوكالة الأمريكية ومنها هذا المشروع، بعد أن قطع مراحل من التصميم والتنفيذ لفترة دامت لأكثر من عام ونصف، وليبقى المشروع معلقاً.

وبين غنيم ان سلطة المياه عملت بجهد حثيث مع الدول والمؤسسات المانحة لتوفير التمويل اللازم لاستكمال المشروع الذي بدأ العمل به في العام 2017 من خلال تنفيذ مشروع تأهيل وتوسعة شبكة مياه يطا، ويشمل بناء ثلاث خزانات مياه موزعة على أحياء المدينة، وإنشاء خطوط ناقلة، وتأهيل شبكة المياه القديمة وبناء شبكة جديدة، بتكلفة تقدر بحوالي 17.7 مليون دولار بتمويل من الوكالة الامريكية، واستمر العمل به لأكثر من عام ونصف، واستكمل ما يقدر بحوالي 80%، لولا وقف العمل به.

كما أشار غنيم الى أن الوضع المائي القائم في المدينة، دفع بسلطة المياه للتواصل مع المؤسسات الدولية لعمل مشاريع بنية تحتية عديدة تخدم المدينة إضافة لهذا المشروع، ومنها ربطها بخط المياه الناقل من محطة دير شعار إلى خزان حلحول المركزي، وإنشاء شبكات مياه لقرى خلة المية، وإنشاء شبكة المياه الداخلية في قرية الكرمل، ومشروع إنشاء خزان مياه وشبكة مياه ووصلات مياه قرية منيزل، وإنشاء شبكة مياه في الحديدية وخلة صالح، ومواصلة العمل مع منظمات المجتمع المدني لدعم صمود المواطنين في مسافر يطا، وغيرها.

واكد غنيم على ان محافظة الخليل حظيت باهتمام كبير من سلطة المياه، من خلال التخطيط والتنفيذ للعديد من الانجازات والمشاريع والتي بلغ عددها في السنوات الثلاث الأخيرة بين مكتمل وقيد التنفيذ 12 مشروعا بتكلفة تجاوزت 94 مليون دولار.

من ناحيته، أكد فان بار، أن الحكومة الهولندية دعمت هذا المشروع التزاما منها بدعم قطاع المياه اولا، ولمساعدة اهالي يطا في حصولهم على مياه آمنة ووقف معاناتهم، وقال إننا نسعى الى أن يكون هناك تطور ايضا في مجال الصرف الصحي الى جانب المياه لتحقيق الفائدة على كافة المستويات.

أما ممثلة (يونيسيف) ايكوا، فقد تحدثت عن اهتمام (يونيسيف) الدائم بدعم حق الاطفال في حصولهم على مياه آمنة، وهن التزامها بدعم التجمعات في حقها بالحصول على خدمات المياه والصرف الصحي بالتعاون مع سلطة المياه.

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