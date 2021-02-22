"التربية" والصحة والتنمية الاجتماعية يناقشون مستجدات العمل في مشروع الطفولة المبكرة



وأكد وكيل "التربية" د. بصري صالح الاعتزاز بالشراكة مع "الصحة" والتنمية الاجتماعية لتأطير العمل وحوكمة التدخلات، للنهوض بقطاع الطفولة المبكرة، ناقلاً للحضور تحيات الوزير أ.د. مروان عورتاني، مؤكداً أهمية السير على نهج تعاوني محكوم بالاستدامة.



من جانبه، تطرّق وكيل التنمية الاجتماعية أ. داود الديك إلى أهمية الانطلاق من مؤشرات وتدخلات عملية لخدمة قطاع الطفولة المبكرة في فلسطين، مثمناً الشراكة التعاونية بين الوزارات الثلاث.



فيما أشار الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في "التربية" أ. ثروت زيد إلى عدد من التدخلات الممكنة للنهوض بالطفولة المبكرة، مشيراً إلى أهمية استثمار كل المُقوّمات المتاحة لتعظيم أثر المشروع.



بدوره، لفت مدير عام الصحة العامة في "الصحة" د. ياسر بوزية إلى أهمية أن يكون قطاع الطفولة المبكرة على رأس الأولويات رغم الظروف التي تفرضها جائحة كورونا، مثمناً روح التعاون بين الأطراف الشريكة.



من جانبه، قدّم مدير عام التعليم العام صادق الخضور عرضاً حول مكونات المشروع وآليات التنسيق وسبل تفعيل اللجنة الفنية المشتركة، كما تم تحديد شكل وآلية العمل بما يحقق الأهداف المرجوة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الفنية للمشروع من الوزارات الثلاث.



والجدير بالذكر أن المشروع يشتمل على تدخلات تركز بالأساس على حوسبة البيانات المرتبطة بقطاع الطفولة المبكرة، وتنفيذ برامج تأهيل لمربيات رياض الأطفال، وتدخلات لزيادة التوعية بجوانب نمائية تختص بمرحلة ما قبل المدرسة.



والجدير بالذكر أن المشروع يشتمل على تدخلات تركز بالأساس على حوسبة البيانات المرتبطة بقطاع الطفولة المبكرة، وتنفيذ برامج تأهيل لمربيات رياض الأطفال، وتدخلات لزيادة التوعية بجوانب نمائية تختص بمرحلة ما قبل المدرسة.

رام الله - دنيا الوطننظّمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للتعليم العام ووحدة مشاريع البنك الدولي، اليوم، لقاءً تشاورياً مع شركائها من وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، لمتابعة مستجدات العمل في مشروع تحسين وتنمية الطفولة المبكرة في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ الممول من البنك الدولي.