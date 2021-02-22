شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تُقر إجراءات الترشح للانتخابات التشريعية

لجنة الانتخابات تُقر إجراءات الترشح للانتخابات التشريعية
رام الله - دنيا الوطن
أقر أعضاء لجنة الانتخابات المركزية اليوم الإثنين، إجراءات الترشح للانتخابات التشريعية المقررة يوم 22 أيار/ مايو القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء لجنة الانتخابات بالمقر العام في مدينة البيرة وعبر تقنية الربط الالكتروني "فيديو كونفرنس" مع أعضائها في مدينة غزة، حيث أقر أعضاء لجنة الانتخابات، إجراءات الترشح والنماذج والمرفقات الواجب توفرها في طلب الترشح للقوائم ومرشحيها في الانتخابات التشريعية. وستقوم اللجنة خلال الأيام القادمة بنشرها للجمهور علماً بأن باب الترشح للانتخابات التشريعية يفتح يوم السبت 20 آذار/مارس المقبل ويقفل في 31 من ذات الشهر.

كما وبحثت اللجنة في الاجتماع التطورات المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية 2021، وتفاصيل عملية تسجيل الناخبين التي انتهت منتصف الشهر الجاري، والإجراءات والاستعدادات لمرحلة النشر والاعتراض المقرر أن تنطلق في الأول من آذار المقبل، وما يعقبها من فتح باب الترشح. كما أطّلَعَ أعضاء اللجنة على نتائج ومخرجات اللقاءات التي يجريها رئيس اللجنة والإدارة التنفيذية مع الفصائل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والقناصل والسفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين.



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