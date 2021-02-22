الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، اليوم الاثنين، تسجيل حالتي وفاة جديدتيْن، بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين الفلسطينيين.



أشارت الوزارة في تقريرها اليوم حول تطورات تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، إلى أنه تم كذلك تسجيل 62 إصابة جديدة، وذلك بعد إجراء 719 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.