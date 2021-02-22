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سوريا تُعلن تسجيل لقاح (سبوتنيك V) الروسي

سوريا تُعلن تسجيل لقاح (سبوتنيك V) الروسي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سوريا، اليوم الاثنين، عن تسجيل لقاح (سبوتنيك V) الروسي، واستعماله على أراضيها.

جاء ذلك، في رسالة من السفارة السورية في موسكو، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.

وجاء في البيان، أن "الجمهورية العربية السورية، أنهت جميع إجراءات التسجيل للقاح (سبوتنيك V) الروسي ضد الإصابة بفيروس (كورونا) وسمحت باستخدامه على أراضيها"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وتم تسجيل لقاح (سبوتنيك V) من قبل وزارة الصحة الروسية في آب/ أغسطس من العام الماضي، وتم تطوير العقار من قبل مركز أبحاث الجمالية للكيمياء الكهربية.

وكان هذا اللقاح، هو الأول في العالم للوقاية من (كوفيد- 19) تم إنشاؤه على منصة مدروسة ومختبرة من نواقل الفيروس الغدي البشري.

ونشرت مجلة (لانسيت) الطبية، في الخامس من أيلول/ سبتمبر، نتائج المرحلة الأولى والثانية من التجارب البشرية لهذا اللقاح، مما ساعد في التعرف أكثر عليه.
وأفادت النتائج التي نشرتها المجلة الطبية، أن لقاح (سبوتنيك V) الروسي لمرض (كوفيد- 19) حفز استجابة بتكوين أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المراحل المبكرة.

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