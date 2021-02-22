الاحتلال ينفذ حملة هدم للمنازل والمنشآت التجارية بالضفة والقدس



وأشار إلى أن المحلات كانت مشيدة منذ أكثر من 50 عاما.



وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت في الثامن والعشرين من تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي، الطابق الثاني من المحلات التجارية لطرشان، بحجة البناء دون ترخيص.



رام الله - دنيا الوطنهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين منزلا قيد الانشاء في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرّح، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة خربة الدير شمال البلدة، وأغلقتها امام حركة المواطنين، وهدمت منزلا قيد الانشاء تبلغ مساحته 160 مترا مربعا، للمواطن مجاهد محمود سلمان، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.يشار الى ان بلدة تقوع تواجه تصعيدا في الإجراءات العسكرية المتمثلة بإغلاق مداخلها بالبوابات الحديدية والاقتحامات عل مدار الساعة والاعتداءات المتكررة على المواطنين واعتقال عدد من الشبان والفتية.في السياق، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عريشين زراعيين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.وأفاد الناشط أحمد صلاح، بأن قوات الاحتلال هدمت عريشين في منطقتي "الدبدوب" و"الصوانة" جنوب البلدة يعودان للمواطنين محمود خليل غنيم، ومحمد مصطفى صبيح بحجة عدم الترخيص، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأشار الى ان الاحتلال صعد في الفترة الأخيرة في هدم عرش وغرف ومنشآت زراعية في أراضي بلدة الخضر المستهدفة بالاستيطان.إلى مدينة القدس، فقد هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، محلين تجاريين في قرية صور باهر جنوب شرق القدس.وقال صاحب المحلين محمد طرشان، إن بلدية الاحتلال في القدس هدمت المحلين اللذين تبلغ مساحتهما 60 مترا مربعا، دون إخطاره مسبقا بذلك.