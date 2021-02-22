مقتل السفير الإيطالي لدى الكونغو خلال هجوم مسلح



وكشفت حصيلة رسمية، أن 6 متمردين قتلوا في هجومين لمسلحين، استهدفا موقعين عسكريين في مدينة لوبومباشي، ثاني أكبر مدن جمهورية الكونغو الديموقراطية.



يشار إلى أن لوبومباشي، هي عاصمة منطقة كاتانغا الغنية بالمعادن، وتشهد بشكل متكرر عمليات تسلل، ينفّذها مسلّحون ينتمون إلى ميليشيات انفصالية.

رام الله - دنيا الوطنقُتل سفير إيطاليا لدى كينشاسا، اليوم الاثنين، بالرصاص، خلال هجوم مسلّح، استهدف موكب برنامج الأغذية العالمي، أثناء زيارة قرب غوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.وقال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في كينشاسا لوكالة (فرانس برس): إن السفير لوكا أتانازيو "توفي متأثراً بجراحه".وأكد المتحدث باسم الجيش في منطقة شمال كيفو، الرائد غيوم دايك، لـ (فرانس برس) أن شخصين آخريَن قُتلا في الهجوم، بدون تحديد هويتي الضحيتين.من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، أن سفيرها لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأحد أفراد الشرطة العسكرية الإيطالية، قتلا في هجوم على قافلة للأمم المتحدة شرقي البلاد.وفي وقت سابق، لقي 11 شخصاً مصرعهم، في هجمات شنها متمردون على مواقع عسكرية في ثاني أكبر المدن بجمهورية الكونغو الديمقراطية.