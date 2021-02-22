العراق.. مقتل سبعة عناصر من تنظيم الدولة بغارات للتحالف بوادي الشاي

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رام الله - دنيا الوطن

قُتل سبعة من عناصر تنظيم الدولة، في غارات نفذها طيران التحالف الدولي في منطقة وادي الشاي، بمحافظة كركوك شمالي العراق.



وقال الناطق الإعلامي، للقائد العام للقوات المسلحة، يحيي رسول في بيان: "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، طيران التحالف الدولي، ينفذ ثماني ضربات جوية في وادي الشاي، ضمن قاطع المقر المتقدم كركوك".



وأضاف رسول، أن الجيش العراقي، أحصى 7 قتلى من تنظيم الدولة، جراء الهجمات، كما عثر على حزامين ناسفين ومخازن للأسلحة والأعتدة الخفيفة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).



والسبت الماضي، أصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، توجيهات بضرورة استمرار عمليات ملاحقة فلول تنظيم الدولة.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، في بيان: إن الكاظمي وجه بضرورة "إدامة عمليات ملاحقة عناصر التنظيم، بالتعاون مع وجهاء المنطقة، وشيوخ عشائرها"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).



يأتي ذلك، بعد نحو شهر واحد من مقتل أكثر من ثلاثين شخصاً بهجوم انتحاري مزدوج، نفذه التنظيم بساحة الطيران المزدحمة، كان الأعنف في بغداد منذ ثلاث سنوات.