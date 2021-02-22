عربي

إصابة 3 وزراء مصريين بفيروس (كورونا)

إصابة 3 وزراء مصريين بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
كشفت تقارير إعلامية، مساء أمس الأحد، عن إصابة 3 وزراء مصريين بفيروس (كورونا)، أحدهما بعد عودته من زيارة للسعودية.

وقال الإعلامي خيري رمضان، في برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس": إن الوزراء المصابين بـ (كورونا) هم محمد معيط، وزير المالية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بحسب صحيفة (المصري اليوم).

وفي سياق متصل، قالت صحيفة (اليوم السابع) إن وزير العدل، عمر مروان، عزل نفسه في منزله بعد إصابته بفيروس (كورونا) منذ 10 أيام، ويتلقى بروتوكول العلاج الطبي لمدة 14 يوماً.

وأوضحت، أن وزير العدل أصيب بالفيروس، فور عودته من المملكة العربية السعودية، منذ نحو 10 أيام.

وقالت الصحيفة: إن إصابة وزير العدل، تسببت في تقديم اعتذار لمجلس النواب، عن حضور جلسة يوم الثلاثاء الماضي لظروف طارئة، والتي كان مقرراً أن يلقي فيها الوزير بياناً أمام المجلس عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.

وفي وقت متأخر من مساء الأحد، أعلن المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة، عن إصابة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة بفيروس (كورونا)، وأن الوزيرة تمارس مهام عملها من المنزل، بحسب (بوابة الاهرام).

وأكد البيان، أن الوزيرة في مرحلة الاستشفاء حالياً، ومن المتوقع أن تعاود نشاطها بالوزارة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

أخبار ذات صلة

اتفاق روسي أردني على تصنيع محلي لصواريخ (كورنيت)

اتفاق روسي أردني على تصنيع محلي لصواريخ (كورنيت)

سوريا تُعلن تسجيل لقاح (سبوتنيك V) الروسي

سوريا تُعلن تسجيل لقاح (سبوتنيك V) الروسي

العراق.. مقتل سبعة عناصر من تنظيم الدولة بغارات للتحالف بوادي الشاي

العراق.. مقتل سبعة عناصر من تنظيم الدولة بغارات للتحالف بوادي الشاي

شاهد: فيديو يوثق &#34;الهجوم&#34; على موكب وزير الداخلية في الحكومة الليبية

شاهد: فيديو يوثق "الهجوم" على موكب وزير الداخلية في الحكومة الليبية

الجزائر: قرار رئاسي بتحويل 10 مقاطعات إلى ولايات

الجزائر: قرار رئاسي بتحويل 10 مقاطعات إلى ولايات

رئيس الحكومة الأردنية: دخلنا مرحلة حرجة في مواجهة جائحة (كورونا)

رئيس الحكومة الأردنية: دخلنا مرحلة حرجة في مواجهة جائحة (كورونا)

مسؤولة مصرية تُطلق أسماء زوجها وأقاربه على شوارع مدينة

مسؤولة مصرية تُطلق أسماء زوجها وأقاربه على شوارع مدينة

الرئيس الجزائري يُجري تعديلاً حكومياً شمل وزارات الطاقة والصناعة والسكن

الرئيس الجزائري يُجري تعديلاً حكومياً شمل وزارات الطاقة والصناعة والسكن

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

لجنة التواصل: لقاؤنا مع مختلف الأحزاب الإسرائيلية من منطلق رسالتنا بإنهاء الاحتلال

لجنة التواصل: لقاؤنا مع مختلف الأحزاب الإسرائيلية من منطلق رسالتنا بإنهاء الاحتلال

شرطة رام الله تحبط محاولة تهريب مئات الحبوب المخدرة بين محافظات الوطن

شرطة رام الله تحبط محاولة تهريب مئات الحبوب المخدرة بين محافظات الوطن

الخارجية: غياب العقوبات الدولية على الاحتلال يشجعه على ارتكاب مزيد من الجرائم

الخارجية: غياب العقوبات الدولية على الاحتلال يشجعه على ارتكاب مزيد من الجرائم

السقا: غزة مارين 1 و 2 للغاز كنز اقتصادي للوطن

السقا: غزة مارين 1 و 2 للغاز كنز اقتصادي للوطن

لجنة الانتخابات تدعو المواطنين للتأكد من بياناتهم قبل اعتمادها

لجنة الانتخابات تدعو المواطنين للتأكد من بياناتهم قبل اعتمادها

الخارجية: رحلات جديدة مخصصة للدارسين في الجزائر ومصر

الخارجية: رحلات جديدة مخصصة للدارسين في الجزائر ومصر

حنا عيسى: النشاطات الاستيطانية متعارضة ومنافية للشرعية الدولية

حنا عيسى: النشاطات الاستيطانية متعارضة ومنافية للشرعية الدولية

الاحتلال يُبعد باحثًا في شؤون القدس عن الأقصى 10 أيام

الاحتلال يُبعد باحثًا في شؤون القدس عن الأقصى 10 أيام

منوعات

بعد صلحها مع والدها.. أسما شريف منير تكشف سر غضبها منه

بعد صلحها مع والدها.. أسما شريف منير تكشف سر غضبها منه

بعد الجدل.. ما حقيقة الجزء الثاني من &#34;لؤلؤ&#34; ؟

بعد الجدل.. ما حقيقة الجزء الثاني من "لؤلؤ" ؟

ما أصعب شخصية قدمتها نبيلة عبيد للسينما ؟

ما أصعب شخصية قدمتها نبيلة عبيد للسينما ؟

شاهد: أول تعليق لرانيا يوسف بعد براءتها من تهمة ارتكاب الفعل الفاضح

شاهد: أول تعليق لرانيا يوسف بعد براءتها من تهمة ارتكاب الفعل الفاضح

شاهد: إعلامية سعودية تعلن انفصالها عن زوجها بطريقة مثيرة للدهشة

شاهد: إعلامية سعودية تعلن انفصالها عن زوجها بطريقة مثيرة للدهشة

شاهد: رامي عياش يقرر بناء مزرعة لسبب مثير للدهشة

شاهد: رامي عياش يقرر بناء مزرعة لسبب مثير للدهشة

شاهد: ياسمين صبري تستعرض مهارتها في ركوب الخيل

شاهد: ياسمين صبري تستعرض مهارتها في ركوب الخيل

ما القرار الذي أصدره القضاء المصري بشأن رانيا يوسف ؟

ما القرار الذي أصدره القضاء المصري بشأن رانيا يوسف ؟

مشهورة سعودية تنزع حجابها &#34;كان ظالمني&#34;.. فمن هي ؟

مشهورة سعودية تنزع حجابها "كان ظالمني".. فمن هي ؟

شاهد: الجمهور يشن هجوم حاد على سيف نبيل لهذا السبب

شاهد: الجمهور يشن هجوم حاد على سيف نبيل لهذا السبب

عربي

اتفاق روسي أردني على تصنيع محلي لصواريخ (كورنيت)

اتفاق روسي أردني على تصنيع محلي لصواريخ (كورنيت)

سوريا تُعلن تسجيل لقاح (سبوتنيك V) الروسي

سوريا تُعلن تسجيل لقاح (سبوتنيك V) الروسي

إصابة 3 وزراء مصريين بفيروس (كورونا)

إصابة 3 وزراء مصريين بفيروس (كورونا)

شاهد: فيديو يوثق &#34;الهجوم&#34; على موكب وزير الداخلية في الحكومة الليبية

شاهد: فيديو يوثق "الهجوم" على موكب وزير الداخلية في الحكومة الليبية