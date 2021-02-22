الصحة: تسجيل 10 وفيات و1334 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 92.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وتم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية، في كل من: سلفيت 2، الخليل 1، بيت لحم 1، قلقيلية 1، رام الله والبيرة 2، جنين 1، وفي قطاع غزة حالتا وفاة.



وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 1334 إصابة، سجلت على النحو التالي: سلفيت (87)، الخليل (305)، بيت لحم (144)، طولكرم (86)، ضواحي القدس (85)، أريحا والأغوار (37)، قلقيلية (35)، رام الله والبيرة (301)، نابلس (117)، جنين (65)، طوباس (10)، قطاع غزة (62).



وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: سلفيت (62)، الخليل (36)، بيت لحم (57)، طولكرم (23)، ضواحي القدس (0)، أريحا والأغوار (8)، قلقيلية (33)، رام الله والبيرة (196)، نابلس (88)، جنين (23)، طوباس (4)، قطاع غزة (85).



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 85 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.