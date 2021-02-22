طالع الأسماء: داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الثلاثاء

غزة - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني، بقطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، آلية سفر المواطنين عبر (معبر رفح البري)، جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الثلاثاء.وأكدت الهيئة في تصريح نشر على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، أن السفر سيكون للحافلتين الثالثة والرابعة من الكشف الأخير رقم (2021/4)، مع ضرورة التواجد غداً الساعة 6 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.وشددت الهيئة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية بالمحافظات، مطالبة بإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.