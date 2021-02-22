شاهد: انطلاق أولى حملات التطعيم ضد (كورونا) في قطاع غزة

















رام الله - دنيا الوطنانطلقت، مساء اليوم الاثنين، أولى حملات التطعيم ضد فيروس (كورونا) المستجد في قطاع غزة، حيث كان الدكتور رياض الزعنون، وزير الصحة الأسبق، أول من تلقى التطعيم.يشار إلى أن 20 ألف جرعة من لقاح (سبوتنك) الروسي ضد (كورونا)، قد وصلت، أمس الأحد، إلى قطاع غزة، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر (معبر رفح البري) جنوب قطاع غزة.