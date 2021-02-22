شرطة رام الله تحبط محاولة تهريب مئات الحبوب المخدرة بين محافظات الوطن

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رام الله - دنيا الوطن

أحبطت الشرطة، اليوم الاثنين، محاولة تهريب مئات الحبوب، التي يشتبه أنها مخدرة في رام الله.



وذكر الناطق الإعلامي، باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه ومن خلال متابعة فرع مكافحة المخدرات في شرطة محافظة رام الله والبيرة لمعلومات، حول قيام أشخاص بعملية تهريب حبوب مخدرة، ونقلها ما بين محافظات الوطن، حيث شملت أنواعاً مختلفة، من حبوب الكبتاجون، والإكستازي، والحشيش الخام، والقنب الهندي المخدر، وتم إحباط تهريب هذه الحبوب ومصادرتها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف، أن التحقيقات ما زالت جارية في القضية؛ لكشف ملابساتها وتفاصيلها.