دولي

روسيا: تسجيل 12604 إصابات بفيروس (كورونا) و337 وفاة خلال 24 ساعة

روسيا: تسجيل 12604 إصابات بفيروس (كورونا) و337 وفاة خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 12604 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، و337 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتراجعت وتيرة تفشي الوباء في روسيا، خلال الأسابيع الأخيرة، وانخفضت حصيلة الإصابات اليومية إلى أقل من 13 ألف، كذلك انخفضت حصيلة الوفيات إلى أدنى مستوياتها منذ 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء في آخر حصيلة اليوم، عن تماثل 12943 شخصا للشفاء.

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 4 ملايين و177330 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وتعافى 3 ملايين و726388 شخصاً، وبلغ إجمالي الوفيات 83630 شخصاً.

وأجرت السلطات الصحية في روسيا، حتى الآن أكثر 109 ملايين فحص للكشف عن المصابين بفيروس (كورونا).

هذا وأطلقت السلطات في روسيا، حملة تطعيم شاملة ومجانية في جميع أنحاء البلاد، منذ نهاية السنة الماضية.

وسجلت روسيا 3 لقاحات مضادة لفيروس (كورونا)، آخرها لقاح (كوفيفاك)، السبت الماضي، وكان اللقاح الروسي (سبوتنيك V) أول لقاح في العالم ضد فيروس (كورونا)، تم تسجيله في 11 آب/ أغسطس العام الماضي.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تم تسجيل (Epivakkorona)(إيبيفا كورونا) ثاني لقاح روسي ضد فيروس (كورونا).

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