شؤون فلسطينية

وزير الزراعة يُطلق مشروع تخضير فلسطين في المحافظات الجنوبية

وزير الزراعة يُطلق مشروع تخضير فلسطين في المحافظات الجنوبية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الزراعة، أ. رياض العطاري، اليوم الاثنين، إطلاق مشروع تخضير فلسطين في المحافظات الجنوبية، بتمويل من
الحكومة الفلسطينية، حيث سيتم توزيع وزراعة نحو 100 ألف شتلة من مختلف أنواع وأصناف الأشتال المثمرة كالزيتون، الحمضيات، اللوزيات، الجوافة، وغيرها وذلك بهدف رفع الإنتاج الزراعي من مختلف أنواع الفاكهة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من جهة، وزيادة الصادرات الزراعية الفلسطينية من جهة أخرى.

وأشار العطاري إلى أن هذا المشروع، يأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة وخطة عمل وزارة الزراعة لتعزيز صمود المزارعين الفلسطينيين على أرضهم وتطوير القطاع الزراعي على طريق الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن العطاري، أن الحكومة الفلسطينية، قررت إعفاء مزارعي المحافظات الجنوبية من أية مساهمات مالية مترتبة على استفادتهم من مشروع تخضير فلسطين، وهذا يأتي في إطار الدعم المباشر من الحكومة للمزارعين وللقطاع الزراعي في المحافظات الجنوبية.

وبين العطاري، أن زراعة الأشجار، تُعتبر خطوة من خطوات النضال الفلسطيني المستمر، وهي "تعبير واضح أن شعبنا وقواه الحية متجذرون في هذه الأرض كجذور أشجارها، ونحن هنا منذ البدايات، وسنبقى حتى النهايات".

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