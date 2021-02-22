الزعنون أول من تلقى اللقاح.. انطلاق حملة التطعميم ضد فيروس (كورونا) بغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الإثنين عن بدء حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) بالقطاع، حيث كان وزير الصحة الأسبق رياض الزعنون هو أول من تلقى اللقاح من الطواقم الطبية، وكذلك وزير الصحة السابق باسم نعيم.وكان مدير الطب الوقائي بغزة، مجدي ضهير، قال: "إنه سيتم تطعيم الكوادر الطبية أولاً، وبعد الانتهاء منهم سيتم فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة"، مُشيراً إلى أنّه بإمكان المواطنين التسجيل لأخذ اللقاح على التطبيق الإلكتروني لوزارة الصحة "صحتي".وذكر أنه يتم جدولة كل من يطلب أخذ اللقاح حسب أولويات وضعتها وزارة الصحة، لافتاً إلى أنّ كل من يزيد عمره عن 18عامًا هو بحاجة للقاح، حسب توصيات منظمة الصحة العالمية.