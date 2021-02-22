شؤون فلسطينية

الشعبية: لا يحق لأي شخص أو مؤسسة أن تصدر مواقف تتنازل عن فلسطين التاريخية

الشعبية: لا يحق لأي شخص أو مؤسسة أن تصدر مواقف تتنازل عن فلسطين التاريخية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الاثنين: إنه لا يحق لأي أحد؛ شخص أو مؤسسة أن تصدر بإسم المجموع الوطني أية مواقف يفهم منها التنازل عن أي جزء من تراب فلسطين التاريخية.

وذكرت الشعبية خلال بيان وصل "دنيا الوطن" أن الهدف المرحلي الذي تحدد بالدولة والعودة وتقرير المصير لا يعني بالنسبة لها بأي حال من الأحوال تجاوز حق الشعب الفلسطيني في أرضه كاملة، بحدودها التاريخية من بحرها جنوبًا إلى نهرها شرقًا

وأوضحت ان "نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه الوطني؛ سيستمر إلى أن يحقق كامل أهدافه الوطنية في الحرية والعودة والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس".

أخبار ذات صلة

حماس: سياسة الهدم التي ينتهجها الاحتلال تهدف لتفريغ القدس من أهلها

حماس: سياسة الهدم التي ينتهجها الاحتلال تهدف لتفريغ القدس من أهلها

الزعنون أول من تلقى اللقاح.. انطلاق حملة التطعميم ضد فيروس (كورونا) بغزة

الزعنون أول من تلقى اللقاح.. انطلاق حملة التطعميم ضد فيروس (كورونا) بغزة

جيش الاحتلال: أحبطنا نشاطًا بحريًا شكّل تهديدًا لسفننا في بحر غزة

جيش الاحتلال: أحبطنا نشاطًا بحريًا شكّل تهديدًا لسفننا في بحر غزة

لجنة الانتخابات تدعو المواطنين للتأكد من بياناتهم قبل اعتمادها

لجنة الانتخابات تدعو المواطنين للتأكد من بياناتهم قبل اعتمادها

الخارجية: رحلات جديدة مخصصة للدارسين في الجزائر ومصر

الخارجية: رحلات جديدة مخصصة للدارسين في الجزائر ومصر

اشتية: نُطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بغزة.. ستزود القطاع من غازنا الذي ستطوره مصر

اشتية: نُطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بغزة.. ستزود القطاع من غازنا الذي ستطوره مصر

حنا عيسى: النشاطات الاستيطانية متعارضة ومنافية للشرعية الدولية

حنا عيسى: النشاطات الاستيطانية متعارضة ومنافية للشرعية الدولية

الاحتلال يُبعد باحثًا في شؤون القدس عن الأقصى 10 أيام

الاحتلال يُبعد باحثًا في شؤون القدس عن الأقصى 10 أيام

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

حنا عيسى: النشاطات الاستيطانية متعارضة ومنافية للشرعية الدولية

حنا عيسى: النشاطات الاستيطانية متعارضة ومنافية للشرعية الدولية

الاحتلال يُبعد باحثًا في شؤون القدس عن الأقصى 10 أيام

الاحتلال يُبعد باحثًا في شؤون القدس عن الأقصى 10 أيام

إصابة واحدة وأضرار مادية في 3 حوادث سير بغزة

إصابة واحدة وأضرار مادية في 3 حوادث سير بغزة

الاحصاء: ارتفاع الصادرات السلعية المرصودة بنسبة 10% خلال ديسمبر 2020

الاحصاء: ارتفاع الصادرات السلعية المرصودة بنسبة 10% خلال ديسمبر 2020

الاحتلال يهدم منزل عائلة حارس الأقصى فادي عليان

الاحتلال يهدم منزل عائلة حارس الأقصى فادي عليان

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الاحتلال يُداهم خربة حمصة ويعلنها منطقة عسكرية مغلقة

الاحتلال يُداهم خربة حمصة ويعلنها منطقة عسكرية مغلقة

منوعات

شاهد: أول تعليق لرانيا يوسف بعد براءتها من تهمة ارتكاب الفعل الفاضح

شاهد: أول تعليق لرانيا يوسف بعد براءتها من تهمة ارتكاب الفعل الفاضح

شاهد: إعلامية سعودية تعلن انفصالها عن زوجها بطريقة مثيرة للدهشة

شاهد: إعلامية سعودية تعلن انفصالها عن زوجها بطريقة مثيرة للدهشة

شاهد: رامي عياش يقرر بناء مزرعة لسبب مثير للدهشة

شاهد: رامي عياش يقرر بناء مزرعة لسبب مثير للدهشة

شاهد: ياسمين صبري تستعرض مهارتها في ركوب الخيل

شاهد: ياسمين صبري تستعرض مهارتها في ركوب الخيل

ما القرار الذي أصدره القضاء المصري بشأن رانيا يوسف ؟

ما القرار الذي أصدره القضاء المصري بشأن رانيا يوسف ؟

مشهورة سعودية تنزع حجابها &#34;كان ظالمني&#34;.. فمن هي ؟

مشهورة سعودية تنزع حجابها "كان ظالمني".. فمن هي ؟

شاهد: الجمهور يشن هجوم حاد على سيف نبيل لهذا السبب

شاهد: الجمهور يشن هجوم حاد على سيف نبيل لهذا السبب

كارينا كابور تضع مولودها الثاني على عمر الـ(40)

كارينا كابور تضع مولودها الثاني على عمر الـ(40)

نقابة الإعلاميين تسحب تصريح مزاولة المهنة من تامر أمين

نقابة الإعلاميين تسحب تصريح مزاولة المهنة من تامر أمين

لجيل التسعينيات فقط... تعرفوا على شخصية عبد الغفور البرعي الحقيقية

لجيل التسعينيات فقط... تعرفوا على شخصية عبد الغفور البرعي الحقيقية

عربي

شاهد: فيديو يوثق &#34;الهجوم&#34; على موكب وزير الداخلية في الحكومة الليبية

شاهد: فيديو يوثق "الهجوم" على موكب وزير الداخلية في الحكومة الليبية

الجزائر: قرار رئاسي بتحويل 10 مقاطعات إلى ولايات

الجزائر: قرار رئاسي بتحويل 10 مقاطعات إلى ولايات

رئيس الحكومة الأردنية: دخلنا مرحلة حرجة في مواجهة جائحة (كورونا)

رئيس الحكومة الأردنية: دخلنا مرحلة حرجة في مواجهة جائحة (كورونا)

مسؤولة مصرية تُطلق أسماء زوجها وأقاربه على شوارع مدينة

مسؤولة مصرية تُطلق أسماء زوجها وأقاربه على شوارع مدينة