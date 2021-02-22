جيش الاحتلال: أحبطنا نشاطًا بحريًا شكّل تهديدًا لسفننا في بحر غزة

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رام الله - دنيا الوطن

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن قواته البحرية، رصدت صباح اليوم الإثنين، نشاطًا بحريًا في عرض البحر أمام قطاع غزة.



وقال المتحدث الإسرائيلي: "رصدت قوات بحرية الجيش الإسرائيلي في وقت سابق صباح اليوم نشاطًا بحريًا في عرض البحر أمام قطاع غزة شكل تهديدًا محتملًا على قطع بحرية تابعة لسلاح البحرية حيث قامت القوات بإحباطه".



وأطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي الحربية، اليوم الإثنين، قذيفتين صوب مركب صيد قبالة بحر وسط قطاع غزة، على بعد 6 أميال بحرية قبالة بحر وسط القطاع.



وقال نقيب الصيادين نزار عياش: إن قوات الاحتلال استهدفت مركب للصيادين بقيذفتين صباح اليوم في عرض بحر غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، ما اضطر الصيادون إلى الخروج إلى شاطئ البحر خوفاً من الإصابة بنيران الاحتلال.