اشتية: نُطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بغزة.. ستزود القطاع من غازنا الذي ستطوره مصر













رام الله - دنيا الوطنطالب الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، بالإفراج على جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة، وذلك عطفا على المرسوم الرئاسي، الذي اصدره الرئيس محمود عباس، بتعزيز مناخات الحريات العامة، وإطلاق سجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي.وأكد اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، التي عقدت اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، أن عدد المعتقلين السياسيين في قطاع غزة، أكثر من 80 معتقلاً، لافتاً إلى أن الحكومة تسخر كل ما لديها من إمكانيات لإنجاح العرس الديمقراطي، الذي سيجري على أسس من الحرية والتعددية السياسية والشراكة الوطنية.وأشار اشتية إلى أنه لا يوجد لدى الأجهزة الأمنية أي معتقل سياسي، أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي، مؤكداً في الوقت ذاته، أن الحريات مصانة حسب النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية، وهذا ما أكد عليه مرسوم الرئيس.ومن جانب آخر، قال اشتية: "تتابع الأجهزة الأمنية بالتعاون مع سلطة جودة البيئة، قضية تلويث المياه الجارية في وادي قراوة بني زيد، والوصول للمتورطين في إلقاء كميات كبيرة من مواد الدهان والأصباغ في مجرى الوادي، حيث تم توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه بضلوعهم في عملية التلويث".في سياق آخر، تقدم اشتية بالعزاء من ذوي الشهيد الأسير داوود الخطيب، الذي تم تشييعه أول أمس في بيت لحم، وذلك بعد خمسة أشهر من احتجاز جثمانه لدى سلطات الاحتلال، مطالباً إياها بالإفراج عن جثامين جميع الشهداء، داعياً في الوقت ذات، المؤسسات الحقوقية؛ للتدخل لحمل إسرائيل على الإسراع بتسليم الجثامين؛ ليتسنى لذويهم وداعهم بما يليق بهم.ومن جانب آخر، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن أمس الأحد، حضر وزير الطاقة المصري، والتقى مع رئيس سلطة الطاقة ورئيس صنوق الاستثمار، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بحضور الرئيس عباس، متعلقة باستثمار غاز غزة.وقال: "إن مجلس الوزراء، يرحب بالجهد المصري بهذا الأمر، وقد أوعزنا للفريق الفني بأن يتم تزويد قطاع غزة من غازنا الذي ستطوره مصر، وليس من الجانب الإسرائيلي ضمن نظام المقايضة".وأضاف: "إن الشراكة مع مصر والانفكاك عن الاحتلال، هو في صلب استراتيجيتنا التنموية والتطويرية، لأن مصر تشكل عمقنا العربي، وداعماً للجهد الفلسطيني نحو الاستقلال والحرية والدولة المستقلة".وفي إطار آخر، أكد اشتية، أنه سيعقد يوم غدٍ الثلاثاء، اجتماع لجنة الدول المانحة نصف السنوي، إلكترونياً بسبب جائحة (كورونا)، لافتاً إلى أنه تم التنسيق والاتصال مع عدد من المسؤولين في الدول المجتمعة مسبقاً، بهدف التأكيد على أهمية إطلاق مرحلة جديدة فلسطينية، سواء في الوصول إلى الانتخابات واقتصادياً بتفعيل وتسريع خطط التنمية، لتعويض الأوضاع الخاصة الصحية والاقتصادية التي مرت بها فلسطين العام الماضي.وقال: "يؤكد انعقاد هذا الاجتماع غداً، على تجدد الاهتمام العالمي بدعم جهود تجسيد الدولة الفلسطينية، بعيداً عن أي مخططات أخرى لتصفيتها".وأضاف: "إن أرقام البطالة والفقر في قطاع غزة، قد وصلت إلى أرقام غير مسبوقة، وسنعمل بكل ما هو ممكن لإعادة انعاش الاقتصاد الوطني".وفيما يتعلق بفيروس (كورونا)، أكد اشتية، أن أرقام الاصابات بالفيروس أصبحت في ازدياد، ويبدو أن موجة جديدة تضرب العالم والمنطقة، مطالباً الأجهزة الامنية بتشدد الإجراءات، ومن المواطنين الالتزام بإجراءات السلامة.وقال: "آمل ألا نضطر للجوء إلى إجراءات أشد، ولكن نحن نراقب الأمور يوماً بعد يوم".أكد اشتية، أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم، قضايا متعلقة بمطالب الأطباء، والعاملين في قطاع الصحة، ومشروع قانون حماية الطواقم والمنشآت الطبية والصحية، بالإضافة إلى قضايا متعلقة بالأوضاع الأمنية والمالية والصحية والخارجية وشؤون القدس وقطاع غزة.وقال: "إن مطالب العاملين في القطاع الصحي والمهندسين، ستناقش ضمن موازنة العام الحالي".