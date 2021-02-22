الاحتلال يُبعد باحثًا في شؤون القدس عن الأقصى 10 أيام

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رام الله - دنيا الوطن

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الباحث في شؤون القدس، جمال عمرو، عن المسجد الأقصى وأبوابه مدة 10 أيام، قابلة للتمديد.



وكانت سلطات الاحتلال، قد أفرجت عن عمرو، بعد منتصف الليل، بعد تحقيق معه دام ساعات، حول دوره في الإعلام وقضايا القدس والاستيطان.



يذكر، أن قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى مستمرة، حيث أبعدت سلطات الاحتلال، أمس، السيدة خديجة خويص من الطور في القدس عن الأقصى لمدة أسبوع.