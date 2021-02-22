إصابة واحدة وأضرار مادية في 3 حوادث سير بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة في غزة، اليوم الاثنين، بإصابة مواطن ووقوع 3 حوادث سير في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وقالت الشرطة: إنه "سُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 3 حوادث سير، لم ينتج عنها سوى إصابة واحدة، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق".