الاحصاء: ارتفاع الصادرات السلعية المرصودة بنسبة 10% خلال ديسمبر 2020

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ارتفاع الصادرات خلال شهر كانون أول من عام 2020 بنسبة 10% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 16% مقارنة مع شهر كانون أول من عام 2019، حيث بلغت قيمتها 128.3 مليون دولار أمريكي.



ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر كانون أول من عام 2020 بنسبة 18% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 83% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر كانون أول من عام 2020. بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 19% مقارنة مع الشهر السابق.



الواردات السلعية



ارتفعت الواردات خلال شهر كانون أول من عام 2020 بنسبة 15% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 1% مقارنة مع شهر كانون أول من عام 2019، حيث بلغت قيمتها 515.4 مليون دولار أمريكي.



ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر كانون أول من عام 2020 بنسبة 8% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 53% من إجمالي قيمة الواردات لشهر كانون أول من عام 2020. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 24% مقارنة مع الشهر السابق.



الميزان التجاري للسلع المرصودة



أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 17% خلال شهر كانون أول 2020 مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفض بنسبة 3% مقارنة مع شهر كانون أول من عام 2019، حيث بلغ العجز 387.1 مليون دولار أمريكي.