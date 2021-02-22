شاهد: فيديو يوثق "الهجوم" على موكب وزير الداخلية في الحكومة الليبية
رام الله - دنيا الوطن
رصدت كاميرا مراقبة، تفاصيل ما قالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، إنها "محاولة اغتيال" نجا منها وزير الداخلية، فتحي باشاغا، في منطقة جنزور غربي العاصمة طرابلس، أمس الأحد.
ووفق مقطع الفيديو الذي نشرته وكالة (الأناضول) فإنه أظهر لحظة انقلاب سيارة من نوع "تيوتا 27 هايلوكس مزدوجة"، تابعة لجهاز "دعم الأمن والاستقرار"، التابع لحكومة الوفاق الليبية.
رصدت كاميرا مراقبة، تفاصيل ما قالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، إنها "محاولة اغتيال" نجا منها وزير الداخلية، فتحي باشاغا، في منطقة جنزور غربي العاصمة طرابلس، أمس الأحد.
ووفق مقطع الفيديو الذي نشرته وكالة (الأناضول) فإنه أظهر لحظة انقلاب سيارة من نوع "تيوتا 27 هايلوكس مزدوجة"، تابعة لجهاز "دعم الأمن والاستقرار"، التابع لحكومة الوفاق الليبية.
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