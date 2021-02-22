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الجزائر: قرار رئاسي بتحويل 10 مقاطعات إلى ولايات

الجزائر: قرار رئاسي بتحويل 10 مقاطعات إلى ولايات
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تحويل 10 مقاطعات إدارية في جنوب البلاد إلى ولايات كاملة الصلاحيات.

ووفق (وكالة الأنباء الجزائرية) فقد جاء في البيان الرئاسي: "طبقاً للقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ترقية العشر مقاطعات الإدارية للجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات".

ويتعلق الأمر بولايات: "تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، أولاد جلال، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، المغير، المنيعة".

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر 2019، صادق البرلمان على القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي، الذي يتضمن ترقية 10 مقاطعات إدارية إلى محافظات بكامل الصلاحيات، لكن التصديق الرئاسي على القرار صدر أمس الأحد.

وعقب هذا القرار، يصبح عدد المحافظات في الجزائر 58 بعدما كان 48.

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