رئيس الحكومة الأردنية: دخلنا مرحلة حرجة في مواجهة جائحة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة: إن المملكة تمر بمرحلة حرجة في مواجهة جائحة فيروس (كورونا) في ظل ارتفاعات عدد الإصابات اليومية به.



ووفق وكالة (بترا) أكد الخصاونة، أن الحكومة والبرلمان "جاؤا في مفصل صعب ومليء بالتحديات"، مشيراً إلى أن "الجائحة ما زالت موجودة ومتعمقة"، وأضاف: "نحن في مرحلة حرجة في مواجهتها، بعد أن ألقت بظلالها على العالم، وليس على الأردن فقط".



وأكد رئيس الوزراء، السعي للموازنة بين الاعتبارات الصحية والاقتصادية، مشدداً على أن الترجيح بالنسبة للحكومة دوماً للاعتبارات الصحية بالدرجة الأولى.



وأشار إلى الحرص على تنفيذ التوجيهات الملكية بتطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية، مبيناً أنه قد جرى لقاء جمعه مع رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الأعيان للبدء في حالة التواصل مع قوى المجتمع المدني والنشطاء السياسيين والأحزاب السياسية ومختلف القوى المهتمة، للوصول إلى صيغ تلبي التوجه الملكي، وتحقق التنمية السياسية، وتطوير التشريعات.