مسؤولة مصرية تُطلق أسماء زوجها وأقاربه على شوارع مدينة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات المصرية عن إقالة مديرة التنظيم بمجلس مدينة ومركز كفر شكر في القليوبية من منصبها، وأحالت المسؤولة للتحقيق، بعد أن أطلقت على عدة شوارع أسماء زوجها وأقاربه.



ووفق صحيفة (المصري اليوم) فقد ذكر محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، أنه تقرر إقالة منى. م. من منصب مديرة التنظيم بمجلس كفر شكر، وإحالتها للتحقيق بالنيابة الإدارية على خلفية أزمة تسمية عدة شوارع بالمدينة بأسماء زوجها وأشقائه ووالده وبعض أقاربهم.



وأكد الهجان، أن القرار، جاء بعد التحقيقات التي شهدها الديوان العام للمحافظة في الواقعة بناء على مذكرة رئيس مدينة كفر شكر، اللواء هشام رفعت بورود شكاوي، بوجود تسمية لبعض الشوارع في المخطط الجديد بأسماء زوج وأقارب مديرة التنظيم.



ولفت محافظ القليوبية إلى أن تسمية الشوارع والميادين بكافة أنحاء المحافظة، قانوناً يخضع للجنة تسمية الشوارع بالمجلس الشعبي المحلي، وفي حالة عدم وجودها يتم الرجوع للجنة بالمحافظة، والمجلس التنفيذي، وفي الآونة الأخيرة لم يتم إطلاق أسماء على الشوارع أو المدارس إلا للشهداء في مكافحة الإرهاب من رجال الجيش والشرطة والشخصيات العامة، صاحبة التاريخ بالمحافظة عن طريق المجلس التنفيذي، وقرارات منه هو المسؤول الأول عن المحافظة، وما حدث يعد مخالفة جسيمة.